Extinguido el incendio agrícola que ha afectado a Villares del Saz (Cuenca)

CUENCA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio agrícola que se declaraba este domingo en el término municipal de Villares del Saz (Cuenca) ha quedado extinguido esta madrugrada. En concreto, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha lo ha dado por apagado a la 1.48 horas de este lunes.

Un vigilante fijo detectaba las llamas a las 12.21 horas en el paraje conocido como 'La Quintería', quedando controlado a las 16.12 horas.

En las labores de extinción han llegado a trabajar seis medios, dos de ellos aéreos, y 36 personas.