Extinguido el incendio en el coche cola de un tren de alta velocidad detenido en Argamasilla de Calatrava

CIUDAD REAL 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en el coche cola de un tren de alta velocidad, en el que viajan 210 personas y que se encuentra detenido en el término municipal de Argamasilla de Calatrava, ha quedado extinguido, según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

Este tren viajaba desde Almería con destino Madrid. La Guardia Civil tuvo que evacuar a los pasajeros mientras los bomberos trabajaban en la extinción del incendio.

Como consecuencia de este incidente, la circulación ferroviaria en el tramo de alta velocidad comprendido entre Puertollano y Calatrava (Ciudad Real), en la línea que conecta Madrid con Andalucía, se encuentra suspendida.

Según ha informado Adif en sus cuenta oficial de 'X', ante la previsión de poder recuperar la circulación, al menos por una vía, van a empezar a salir trenes de las estaciones de Madrid, Sevilla, Málaga y Granada. El tren de la incidencia sigue estacionado entre Calatrava y Puertollano.

De su lado, el 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que, debido al corte de circulación, un segundo tren ha quedado detenido con 416 pasajeros en el punto kilométrico 125 de la vía férrea. En este segundo vehículo hay varias personas mareadas, por lo que se ha movilizado una UVI para su valoración.