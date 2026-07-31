Extinguido el incendio declarado este jueves en Villarejo de Montalbán (Toledo)

Incendio en Villarejo de Montalbán - PLAN INFOCAM

TOLEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este jueves en la localidad toledana de Villarejo de Montalbán (Toledo) ha quedado extinguido a las 14.29, según informa el servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional.

Era un particular el que alertaba sobre las 11.58 horas del fuego, que ha afectado a un paraje conocido como 'Zauzal' de la localidad toledana.

En las labores de extinción han llegado a participar hasta 19 medios, cinco de ellos aéreos, en un operativo conformado por 69 personas.