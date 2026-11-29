112 de C-LM. - JCCM

TOLEDO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha producido en el interior de una nave de gestión de residuos de la localidad toledana de Ontígola ha quedado extinguido, tras unas 10 horas de trabajo.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha la nave afectada se sitúa en la calle Casilla Dolores del polígono Albardiales de la localidad toledana.

El fuego, que se inició sobre las 21.00 horas, quedó controlado a las 00.21 y extinguido a las 6.39.

En las labores de extinción han participado bomberos Illescas, de Villarrubia de Santiago, de Toledo, de Villacañas y de la Comunidad de Madrid. En preventivo, se ha activado una UVI y una ambulancia de soporte vital.