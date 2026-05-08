Extinguido el incendio en una fábrica de Ontígola que ha requerido la movilización de 6 parques de bomberos

Archivo - Parque de Bomberos de Villarrubia de Santiago. - DIPUTACIÓN - Archivo

TOLEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de bomberos han dado por extinguido el incendio desatado esta madrugada en una fábrica de cortinas de la localidad toledana de Ontígola que ha requerido de la movilización de bomberos de seis parques tanto de la provincia como de la Comunidad de Madrid.

Concretamente, bomberos de los parques de Villarrubia de Santiago, Illescas, Villañas, Orgaz, Parla y Aranjuez, se han trasladado al lugar de los hechos para participar en las labores de extinción que, según han trasladado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, han concluido exitosamente sobre las 11.00 horas de este viernes.

El fuego se originaba a las 3.04 de este viernes, quedando controlado a las 7.40 horas, sin que se hayan registrado afectaciones personales ni heridos. Tan solo las naves contiguas se han visto afectadas por humo.

En el operativo también se ha movilizado una ambulancia de soporte vital en preventivo.