Extinguido el incendio iniciado este pasado sábado en Puebla de Don Rodrigo

Incendio forestal en Puebla de Don Rodrigo. - INFOCAM

CIUDAD REAL 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este pasado sábado en la localidad ciudadrealeña de Puebla de Don Rodrigo ha quedado extinguido a las 2.26 horas de este lunes, según ha informado el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional.

Este fuego llegó a tener Situación Operativa Nivel 1 por medidas de protección a la población. Las llamas eran detectadas a las 18.03 horas de este pasado sábado por un vigilante fijo.

En las labores de extinción han llegado a participar 45 medios, nueve de ellos aéreos, en un operativo integrado por 197 personas.