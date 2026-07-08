Extinguido el incendio de una nave industrial en Illescas

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TOLEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que ha movilizado a varios equipos de bomberos provenientes de parques de la provincia de Toledo y de la Comunidad de Madrid este miércoles en una nave industrial de Illescas ha quedado extinguido.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el fuego en la empresa situada en el kilómetro 31,600 de la A-42 en sentido Madrid, ha sido declarado extinguido sobre las 19.43 horas.

Han sido desplegados bomberos de los parques de Illescas y Toledo, así como los provenientes de la comunidad vecina, que sobre las 18.00 horas declaraban ya controlado el fuego iniciado sobre las 16.22 horas. Asimismo, se ha dado aviso al Centro Operativo Regional del Infocam, ante el riesgo de que el fuego se extienda a zonas aledañas.

También se ha desplazado una UVI móvil y un equipo médico de urgencias, que han atendido a un trabajador que ha sufrido quemaduras, aunque no ha precisado traslado a un centro sanitario, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Illescas.