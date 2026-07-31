Extinguido el incendio originado en un jardín de Almagro que deja cinco viviendas gravemente afectadas

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CIUDAD REAL 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado en un jardín de la calle Armaos de Almagro (Ciudad Real) ha quedado extinguido. Los vecinos afectados, han tenido que ser desalojadas hasta 30 personas, han podido regresar a sus casas, excepto los de cinco viviendas que han resultado gravemente afectadas por el fuego.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha los propietarios de dichas casa han tenido que ser realojados.

Un equipo médico ha atendido a una mujer que necesitaba oxígeno, trasladándola al centro de salud del municipio. Además de los bomberos, se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, un médico de Urgencias y una UVI.