Extinguido el incendio originado este martes en Retuerta del Bullaque

Incendio declarado en Retuerta del Bullaque. - INFOCAM

CIUDAD REAL 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este martes en la localidad ciudadrealeña de Retuerta del Bullaque ha quedado extinguido, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno autonómico.

Este fuego, detectado a las 16.15 horas por un vigilante fijo, alcanzó la Situación Operativa Nivel 1 por posible afección de humo a la carretera CM-4017.

En las labores de extinción han llegado a participar 16 medios, cuatro de ellos aéreos.

Este municipio ya fue testigo de otro incendio forestal que se declaró el 23 de julio y fue extinguido tres días después.