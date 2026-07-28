Extinguido el incendio de Viso del Marques (Ciudad Real)

Sucesos.- Hasta 23 medios trabajan en la extinción del fuego declarado en Viso del Marques (Ciudad Real) - PLAN INFOCAM

CIUDAD REAL 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este lunes en el término municipal de Viso del Marques (Ciudad Real) ha quedado extinguido a las 13.10 horas.

Así lo publica la web de Sistema de Información de Incendios Forestales, consultada por Europa Press.

El fuego fue detectado un vigilante fijo y se originó a las 13.21 horas de este lunes.

En los trabajos de extinción han llegado a trabajar 41 medios, 12 de ellos aéreos, y 158 personas.