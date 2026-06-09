Extinguido el incendio en una zona de pastos que afectaba a un punto limpio de RSU en Ciudad Real

Incendio en Ciudad Real - INFOCAM

CIUDAD REAL, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este martes en una zona de pastos a las afueras de Ciudad Real capital y que ha acabado afectando al punto limpio de residuos sólidos urbanos (RSU) en el entorno de Cabeza del Palo, ha quedado extinguido.

Así figura en el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, que indica que las llamas quedaron controladas a las 19.20 horas y posteriormente extinguidas a las 20.30 horas.

No obstante, en el lugar siguen trabajando un medio de extinción terrestre, con cuatro personas, y dos personas más de personal interno.

Según la información facilitada por el Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de Ciudad Real, las llamas, que han generado una gran columna de humo negro visible desde distintos puntos de la capital y municipios cercanos, se han extendido hasta las instalaciones del punto limpio afectando a naves, contenedores y vehículos dentro del recinto.

Fuentes municipales han señalado a Europa Press que el incendio, declarado a las 14.07 horas de este martes, se habría producido a consecuencia de trabajos de desbroce que se estaban llevando a cabo en las inmediaciones del punto limpio.

Todo el personal del parque de bomberos del SCIS de Ciudad Real ha trabajado en la zona, con el apoyo de seis medios terrestres y tres aéreos del dispositivo Infocam, además de efectivos de Policía Local, Policía Nacional, agentes medioambientales y Protección Civil.