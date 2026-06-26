La Facultad de Letras de Ciudad Real se ratifica como lugar seguro contra la LGTBIfobia en vísperas del Orgullo

Descubrimiento de una placa contra el rechazo, la discriminación, el prejuicio o la violencia estructural hacia las personas por su orientación sexual o identidad de género en la Facultad de Letras de la UCLM. - UCLM

CIUDAD REAL 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha celebrado su primer acto institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ instalando una placa contra el rechazo, la discriminación, el prejuicio o la violencia estructural hacia las personas por su orientación sexual o identidad de género. Con este acto simbólico, el centro del Campus ciudadrealeño confirma su carácter de referente en materia de diversidad y se convierte en un lugar seguro para el colectivo de forma permanente.

Ya era un centro especialmente activo en la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, pero desde hoy adquiere un compromiso permanente a favor de la diversidad, la igualdad y el respeto. El vestíbulo de la Facultad de Letras de Ciudad Real cuenta desde esta mañana, en vísperas del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, con una placa contra la LGTBIfobia, es decir, contra cualquier manifestación de rechazo, discriminación, prejuicio o violencia respecto al colectivo, ha informado la UCLM en nota de prensa.

En el acto institucional por el Orgullo han participado el decano, José Antonio Castellanos; la estudiante del grado en Lenguas Modernas y miembro de la Comisión de Igualdad y Diversidad de la facultad Lucía Morales; el presidente de la Asociación Pride Castilla-La Mancha, Carlos Moreno; y el vicepresidente de la Asociación Profesional para la Promoción de Igualdad de Género de Castilla la Mancha (APROI), Josué Díaz García Moreno, además de otros profesores y profesoras y estudiantes del centro.

En declaraciones a los medios, José Antonio Castellanos, ha señalado que el acto institucional "es mucho más que descubrir una placa; supone que reafirmamos el compromiso del centro con la igualdad y con la generación de valores netamente positivos. La universidad -ha subrayado- no solo está para generar conocimiento o para formar a investigadores, docentes y estudiantes; también está para defender valores como los de la igualdad y la diversidad".

La Facultad de Letras de Ciudad Real es pionera en la organización de jornadas relacionadas con temática LGTBIQ+ en sus más diversos ámbitos, desde la cultura, a las redes sociales; y en elementos como la señalización inclusiva de sus baños o la incorporación de un punto violeta para prevenir, visibilizar y atender la violencia de género.

En este sentido, la estudiante del grado en Lenguas Modernas y miembro de la Comisión de Igualdad y Diversidad de la facultad, Lucía Morales, ha incidido en el valor del centro como "espacio seguro" para las distintas orientaciones sexuales e identidades de género. "En los años que llevo yo en esta institución -ha manifestado- siempre me he sentido acogida, abrazada como parte de la comunidad; y como estudiante, muy escuchada respecto a mis inquietudes en temas relacionados con el colectivo".

Por su parte, tanto el presidente de la Asociación Pride Castilla-La Mancha, Carlos Moreno; como el vicepresidente de la Asociación Profesional para la Promoción de Igualdad de Género de Castilla la Mancha (APROI), Josué Díaz García Moreno; han expresado su agradecimiento a la Facultad de Letras por defender los derechos del colectivo que representan y han incidido en la importancia de este tipo de iniciativas desde de los centros de educación y de conocimiento, al tiempo que mejoran la conexión entre la universidad y las organizaciones y movimientos sociales.