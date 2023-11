Facultad Medicina Albacete celebra sus 25 años posicionándose como la tercera de España con mejores resultados en el MIR

ALBACETE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Medicina del campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha celebra su 25 aniversario situándose como la tercera del país con mejores resultados en el MIR. "De hecho, algunos años hemos llegado a ser la mejor", ha aseverado su rector, Julián Garde, haciendo alarde de todo lo conseguido por el alumnado y el personal docente.

Durante estos 25 años, la Facultad de Medicina de Albacete ha formado a más de 1.800 personas y sus profesores han conseguido proyectos en convocatorias competitivas por un valor que supera los 44,5 millones de euros. "Según un estudio reciente que hemos encargado al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, por cada euro público que se le da a esta universidad, nosotros lo transformamos en cinco", ha destacado Garde, elogiando la labor investigadora de los profesionales de la UCLM.

"Esto, además de contribuir a la mejora de la Sanidad en nuestra Comunidad y, por ende, a la mejora de la calidad de vida de las personas, repercute también en el Producto Interior Bruto de la región y en la generación de empleo", ha indicado.

La Facultad de Medicina de Albacete es, junto con la del campus de Ciudad Real, la más demandada de la UCLM. "En este curso que acabamos de empezar hemos tenido más de 6.500 solicitudes para estudiar Medicina en esta universidad y ofertamos 220 plazas entre las dos facultades. Medicina es el grado más demandado", ha señalado Garde.

BONO RECUERDA EL "HITO" QUE SUPUSO LA CREACIÓN DE LA FACULTAD EN ALBACETE

Al acto conmemorativo, que ha tenido lugar este viernes en la propia facultad, también ha asistido el expresidente de Castilla-La Mancha José Bono, que ha recordado el "hito" que supuso la creación de la Facultad de Medicina en Albacete hace 25 años.

"Me acuerdo de tres cosas que ocurrieron en Albacete que desde luego no se me van a olvidar, y una de ellas es la Facultad de Medicina. En la Facultad tuvimos una oposición brutal, habían acordado recortes y los rectores y el Ministerio de Educación decidieron que no iba a haber ni un solo médico más que el númerus clausus que habían fijado", ha explicado, asegurando que "la Facultad de Medicina de Albacete fue la primera que se consiguió después de 15 años sin conceder ninguna", ha celebrado.

Del mismo lado, el director general de Universidades e Investigación, Ricardo Cuevas, ha reiterado que se trata de "un hito en la historia de la ciudad y la región". "Fue una medida transformadora, capaz de cambiar la Sanidad. Nuestra gente se forma desde hace 25 años aquí, consiguiendo a su vez tener mejores hospitales universitarios para prestar un mejor servicio a los ciudadanos".

Por su parte, la decana de la Facultad, Silvia Llorens, ha hablado sobre la programación del acto conmemorativo. "Estamos super contentos, tenemos un programa bastante denso y muy bonito, todo son homenajes y agradecimientos, además hemos conseguido reunir a un elenco importante de los primeros años de creación de la Facultad", ha dicho.

Para finalizar, ha tomado la palabra el alcalde de la capital, Manuel Serrano, que ha querido felicitar en nombre de la ciudad y el Ayuntamiento a toda la comunidad universitaria y, en especial, a los que conforman la Facultad de Medicina. "Es un día histórico, no solo por la visibilidad que se le da a la universidad, un centro vanguardista que ha formado a casi 2.000 médicos que, además, tienen un porcentaje de acceso al MIR de casi el 92 por ciento, sino porque es un éxito colectivo que la Facultad de Medicina esté en la ciudad de Albacete, frente a nuestro Hospital General", ha finalizado.