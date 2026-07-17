Fallece por ahogamiento un hombre de 70 años en una piscina en Albalate de Zorita (Guadalajara)

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Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 17 julio 2026 15:32
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GUADALAJARA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha fallecido por ahogamiento en una piscina en Albalate de Zorita (Guadalajara), tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha producido a las 13.22 horas en la urbanización Nueva Sierra de Altomira en una piscina comunitaria. El varón ha sido encontrado inconsciente.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y un helicóptero medicalizado. El médico de Urgencias ha llegado antes al lugar y ha certificado el fallecimiento.

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