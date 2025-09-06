Fallece el artista conquense Gustavo Torner a los cien años de edad

CUENCA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista conquense Gustavo Torner ha fallecido a los 100 años de edad, según ha confirmado el Espacio Torner, centro de arte dedicado a la obra del pintor y escultor, referente de la cultura conquense de la segunda mitad del siglo XX.

Durante todo este año se han celebrado actos para conmemorar el aniversario de este artista, nacido en 1925 y figura clave para la llegada de Fernando Zóbel a Cuenca para la fundación del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.

Ingeniero forestal de profesión y de formación autodidacta, en la década de los 50 se introdujo en las corrientes abstractas y en el informalismo. Cuenta con obra en museos como el Reina Sofía de Madrid y esculturas en varias ciudades de España. En Cuenca, por ejemplo, es el autor del Monumento a la Constitución, situado en la Plaza de la Merced.

Entre los premios y distinciones ha ganado se encuentran el de miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Gran Cruz de Isabel La Católica, la encomienda y la gran cruz[ de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio t la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros muchos.