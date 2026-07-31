Fallece el conductor de un camión en El Provencio tras colisionar con un turismo en la AP-36

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CUENCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este jueves tras colisionar el camión que conducía con un coche que estaba parado en la autovía AP-36, dentro del término municipal de El Provencio (Cuenca).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro tenía lugar a las 18.52 horas de este jueves en el kilómetro 113 de la AP-36, en sentido La Roda.

Estas mismas fuentes indican que el camión colisionó contra un coche que estaba parado en la autovía, lo que hizo que el camión volcara y se incendiase, quedando atrapado el conductor en el interior de la cabina, lo que causó su fallecimiento.

Hasta el lugar se acercaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Villarrobledo, bomberos forestales, un médico de Urgencias y una ambulancia de soporte vital básico.

Por su parte, los tres ocupantes del coche resultaron ilesos.