Fallece el conductor de una motocicleta tras salirse de la vía en Hontoba (Guadalajara)

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GUADALAJARA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha fallecido este domingo tras salirse de la vía la motocicleta que conducía a la altura de la calle Manantiales, en Hontoba (Guadalajara).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han indicado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 15.13 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado un médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital y un helicóptero sanitario, que no han podido hacer nada por la vida de este hombre, así como la Guardia Civil.