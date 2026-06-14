Fallece el conductor de un turismo tras salirse de la vía en la pedanía conquense de Mohorte - EUROPA PRESS

CUENCA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha perdido la vida tras la salida de la vía del turismo que conducía y salir despedido del vehículo en el kilómetro 440 de la N-420, a la altura de la pedanía conquense de Mohorte.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha los hechos tuvieron lugar este sábado poco antes de las 23.00 horas.

Al lugar se ha desplazado Guardia Civil, Bomberos de Cuenca, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico.