Fallece el conductor de un turismo tras salirse de la vía en la pedanía conquense de Mohorte

Fallece el conductor de un turismo tras salirse de la vía en la pedanía conquense de Mohorte
Fallece el conductor de un turismo tras salirse de la vía en la pedanía conquense de Mohorte - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: domingo, 14 junio 2026 10:20
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CUENCA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha perdido la vida tras la salida de la vía del turismo que conducía y salir despedido del vehículo en el kilómetro 440 de la N-420, a la altura de la pedanía conquense de Mohorte.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha los hechos tuvieron lugar este sábado poco antes de las 23.00 horas.

Al lugar se ha desplazado Guardia Civil, Bomberos de Cuenca, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico.

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