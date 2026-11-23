Archivo - Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Uno de los dos heridos por arma blanca durante la reyerta ocurrida en la noche de este lunes en la localidad toledana de Yuncler ha fallecido, según han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

El fallecido es un hombre de 45 años de edad, mientras que el otro afectado, su hijo, de 27 años de edad, se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Toledo.

La Guardia Civil está realizando las gestiones para localizar al autor.

El Servicio de Emergencias 112 recibía a las 1.57 horas de este lunes el aviso de que dos personas habían resultado heridas en una reyerta en la calle Ingertal de Yuncler.

Estas mismas fuentes indicaban que los propios heridos se trasladaron en un coche al Hospital Universitario de Toledo, donde fueron recibidos por agentes de la Policía Nacional y la Policía Local.