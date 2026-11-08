Fallece el empresario Agustín Tello, referente en el sector de la automoción en la provincia de Cuenca - CEOE-CEPYME CUENCA

CUENCA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

CEOE-Cepyme Cuenca ha lamentado el fallecimiento del empresario Agustín Tello, referente en el sector de la automoción en la provincia de Cuenca y miembro activo del asociacionismo empresarial.

La Confederación de Empresarios de Cuenca, en un comunicado, traslada su "más sentido pésame" y un mensaje de ánimo a sus familiares y amigos "en estos momentos tan complicados".

De este modo, manda un mensaje de ánimo tanto de parte de su presidente, su Comité Ejecutivo y su Junta Directiva, así como por parte del equipo técnico de la organización.

REFERENTE EMPRESARIAL

La Confederación de Empresarios de Cuenca quiere poner en valor el papel que ha jugado Agustín no solo al frente de su empresa, sino como miembro de la Confederación de Empresarios de Cuenca.

En este sentido señala el papel jugado por Agustín Tello dentro de la organización provincial dentro de sus órganos de gobierno como el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva en la presidencia de Abraham Sarrión.

Además, señala el papel jugado por este empresario también dentro de su sector como directivo de la Asociación Provincial de Concesionarios y Talleres de Reparación de Automóviles de Cuenca.