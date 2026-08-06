Fallece el expresidente de Eurocaja Rural, Andrés Gómez Mora, a los 89 años

Fallece Andrés Gómez Mora, expresidente de Eurocaja - EUROCAJA

TOLEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andrés Gómez Mora, quien fuera presidente de Eurocaja Rural durante décadas, ha fallecido en Toledo a los 89 años de edad. El presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, y el director general, Víctor Manuel Martín López, en nombre del Consejo Rector, del Comité de Dirección y de toda la plantilla de profesionales que componen la Caja, desean trasladar en estos momentos de gran dolor y tristeza su más sentido pésame a la familia, su viuda y sus cuatro hijos.

Los responsables de Eurocaja Rural subrayan la dedicación, esfuerzo y responsabilidad de Gómez Mora durante toda su trayectoria profesional, así como la humildad, prudencia y buen criterio que caracterizó su etapa de casi 30 años como presidente de la entidad financiera, situándola en la posición de referencia con la que ahora encara su presente y futuro.

Igualmente, recalcan su figura como auténtico referente en la defensa del cooperativismo agrario y del desarrollo rural al frente de la Cooperativa oleícola de Mora 'Nuestra Señora de la Antigua', del Patronato de la Fundación Consejo Regulador de la D.O.P. 'Montes de Toledo' (del que fue fundador y primer presidente), y del Grupo 'OleoToledo', así como su sensibilidad especial hacia los colectivos vulnerables y su contribución a la integración social y laboral de personas con discapacidad.

En diciembre de 2016, Eurocaja Rural le rindió un sincero homenaje por su amplia y fructífera trayectoria profesional junto a toda la plantilla de profesionales de la Caja.

NACIDO EN MORA

Andrés Gómez Mora nació el 12 de agosto de 1936 en Mora (Toledo). Agricultor-olivarero con dedicación y formación cooperativa desde 1970, se convirtió en presidente de la Cooperativa "Nuestra Señora de la Antigua" de Mora en el año 1976.

Fue consejero de Caja Rural de Toledo en 1980 y secretario del Consejo Rector de la entidad financiera desde 1982, siendo elegido por primera vez presidente de la Caja el 21 de diciembre de 1988, cargo que revalidó por última vez el 23 de noviembre de 2012, hasta completar un total de 8 mandatos.

Fue uno de los artífices del cambio de denominación social de Caja Rural de Toledo a Caja Rural Castilla-La Mancha, aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de la Entidad el 29 de abril de 2011.

También presidió la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, antes Fundación Caja Rural de Toledo, desde su constitución el 14 de octubre de 2003.

Bajo la presidencia de Gómez Mora, Eurocaja Rural recibió todo tipo de reconocimientos por parte de organizaciones y entidades como Fedeto, Cámara de Comercio de Toledo, Denominaciones de Origen, instituciones académicas como la Universidad de Alcalá de Henares y asociaciones como la Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo.

En 1997 fue elegido presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Montes de Toledo" de Aceite de Oliva. Y en 1997 fue nombrado vicepresidente de Rural Grupo Asegurador, entidad de seguros del grupo de Cajas Rurales de la que hasta esa fecha era consejero. Ostentó el cargo de presidente de dicha entidad entre 2001 y 2005.

En abril de 2005 fue nombrado consejero del Banco Cooperativo Español, y fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Cajas Rurales.

En 2009 tuvo el honor de ser el pregonero de las Fiestas del Olivo de su localidad natal, recuerdo que siempre guardó con especial cariño porque para él, Mora, su pueblo, lo significaba todo: el lugar donde nació, donde siempre vivió y donde más feliz se sentía.

El 12 de octubre de 2010 recibió la Cruz de la Orden al Mérito de la Guardia Civil con distintivo Blanco "por sobresalir con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su cargo y desarrollar una conducta ejemplar, digna de ser resaltada como mérito extraordinario".

El 3 de octubre de 2011 recibió la Cruz al Mérito Policial con distintivo Blanco "en atención a los méritos y circunstancias que concurren en su persona, por sobresalir con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su cargo, de forma que constituye una conducta ejemplar, digna de ser resaltada como mérito extraordinario".

El 8 de diciembre de 2012 fue distinguido por la Academia de Infantería de Toledo como "Alférez Cadete de Infantería Honorífico", en reconocimiento a la cooperación de Caja Rural Castilla-La Mancha con la institución militar y por la valía y significación de su persona como transmisor de los principios propugnados por el Arma de Infantería.

El 31 de mayo de 2019, Día de Castilla-La Mancha, fue nombrado "Hijo Predilecto" de la región, por su contribución al desarrollo cooperativo y del sector oleícola regional.

Ha ostentado además múltiples otros cargos y funciones de relevancia en el mundo agrícola y cooperativo provincial, regional y nacional. Así, en octubre de 2025 recibió el reconocimiento 'Cornicabra de Oro' por su contribución a la promoción de los aceites de oliva virgen extra de la Denominación de Origen 'Montes de Toledo'.

En abril de este 2026 fue reconocido en los II Premios Agro Excelentes ENCLM por su gran legado en el sector agroalimentario, financiero, cooperativo y aceitero de Castilla-La Mancha.

PÉSAME DE PAGE

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mandado el pésame a toda la familia de la entidad. "Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de Andrés Gómez Mora. Hijo predilecto de Castilla-La Mancha, nuestro sector agrario y cooperativo no se entiende sin su figura y siempre permanecerá en nuestra memoria el gran trabajo que ha realizado por engrandecer nuestra región".