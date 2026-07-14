Fallece un hombre tras una colisión entre un turismo y un camión en la M-307 en Seseña

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Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: martes, 14 julio 2026 13:08
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   TOLEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre ha fallecido este martes tras sufrir una colisión entre el turismo en el que viajaba y un camión en la carretera M-307, dentro del término municipal de Seseña, en la provincia de Toledo.

   Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, la colisión ha tenido lugar a las 11.36 horas. El choque ha provocado que la M-307 haya quedado cortada al tráfico.

   Hasta el lugar se han desplazado un médico de Urgencias y una UVI, que no han podido hacer nada por salvar la vida del fallecido, así como efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y los bomberos de Illescas.

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