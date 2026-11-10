Fallece un hombre tras la colisión entre un turismo y un camión en Cañete (Cuenca)

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CUENCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha perdido la vida este martes en la localidad conquense de Cañete tras la colisión entre un turismo y un camión en la carretera CM-2106.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso se ha recibido a las 10.36 horas en el kilómetro 3 de esta vía, informando de que dos personas habían resultado heridas y una de ellas había quedado atrapada.

El equipo médico ha confirmado posteriormente el fallecimiento de esta última, pero por el momento no hay datos de la edad del fallecido.

Una ambulancia de soporte vital básico ha atendido a la segunda persona herida, un camionero de 45 años que no ha precisado traslado hospitalario.

Hasta el lugar se ha desplazado Guardia Civil, bomberos de Motilla del Palancar, que han desencarcelado al fallecido, un médico de Urgencias, además de un helicóptero sanitario, que se ha activado pero que no ha llegado a intervenir.