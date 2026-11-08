Fallece el hombre que sufrió una agresión con arma de fuego en una vivienda de Albacete y hay dos detenidos

Archivo - Sucesos.- Trasladado al hospital un Policía Local atropellado en Quintanar del Rey (Cuenca) - JCCM - Archivo

ALBACETE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 55 años que sufrió una agresión con arma de fuego esta madrugada en una vivienda de Albacete ha fallecido, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

El 112 de Castilla-La Mancha recibía el aviso a las 04.27 horas de este domingo desde la Plaza Ave María de Albacete capital.

El herido fue trasladado en UVI al Hospital de Albacete y falleció posteriormente en el centro sanitario. Hasta el lugar también se han desplazado Policía Local y Nacional.

Estas mismas fuentes han informado también de que hay dos personas detenidas relacionados con los hechos que están siendo investigados.