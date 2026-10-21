Fallece un hombre en Villamalea tras resultar herido con una motosierra

El fallecido acudió por sus propios medios al Punto de Atención Continuado de Villamalea. - EUROPA PRESS

ALBACETE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha fallecido este miércoles en Villamalea (Albacete) tras resultar herido mientras trabajaba con una motosierra.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el trabajador ha acudido por su propio pie sobre las 10.14 horas al Punto de Atención Continuada de Villamalea, presentando una grave herida por corte.

A pesar del despliegue de una helicóptero medicalizado, una UVI móvil y una ambulancia de urgencias, no ha sido posible salvar la vida del afectado, que ha fallecido en el lugar de los hechos.

También se han desplegado agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Por el momento se desconocen las circunstancias del accidente.