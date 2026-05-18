Fallece Javier Herráiz, alcalde de Alcohujate (Cuenca)

Alcohujate. - JCCM

CUENCA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Cuenca, José-Martín Buro, ha informado en redes sociales del fallecimiento del alcalde de Alcohujate, Javier Herráiz.

"Día profundamente triste para la familia del Partido Popular y para toda la provincia de Cuenca. Todo nuestro cariño, apoyo y condolencias a su familia, amigos y vecinos de Alcohujate", ha manifestado el dirigente del PP respecto al regidor de esta pequeña población conquense, de apenas 25 habitantes.

También se ha hecho eco del fallecimiento de Herráiz la hermandad conquense de Jesús Orando en el Huerto de San Esteban, ya que fue su hermano mayor durante la procesión del centenario que se celebró en el 2024.

El Huerto ha informado de que el funeral será este lunes a las 17.30 horas en la iglesia de El Salvador de Cuenca.