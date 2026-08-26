Fallece José Enrique Navarro, alcalde de Ledaña durante 12 años y expresidente del Patronato de Promoción Económica

José Enrique Navarro. - PSOE

CUENCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cuenca ha lamentado a través de las redes sociales el fallecimiento de José Enrique Navarro Monteagudo, alcalde de Ledaña entre 2003 y 2015.

Navarro, fallecido a los 62 años, también fue diputado provincial y durante su etapa en esta institución estuvo al frente del Patronato de Promoción Económica, organismo autónomo ya extinto que se encargaba de políticas de impulso económico como la organización de ferias.

Las exequias tendrán lugar este miércoles 26 de agosto de 2026, a las 18.30 horas, según informa el Ayuntamiento de Ledaña, que ha emitido un comunicado en el que agradecieron "su responsabilidad de representar y trabajar por nuestro pueblo y por el bienestar de sus vecinos y vecinas" durante sus doce años de regidor.

"Una etapa de dedicación a la vida pública y al servicio de Ledaña que forma parte de la historia reciente de nuestro municipio", ha subrayado el Ayuntamiento, que traslada su apoyo a sus familiares, amigos y a todas las personas que compartieron con él su vida y su trayectoria.

También ha mostrado sus condolencias el diputado regional y vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que lo ha recordado como "una persona comprometida con su pueblo".

"Descanse en paz José Enrique Navarro, compañero" se ha despedido el dirigente socialista.