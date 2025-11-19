Fallece José Montalvo, histórico del Partido Popular de Cuenca

CUENCA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

José Montalvo, histórico político del Partido Popular de Cuenca, ha fallecido este martes a los 75 años de edad, según ha confirmado el senador conquense Benjamín Prieto a Europa Press.

Montalvo fue durante años miembro de la Ejecutiva Provincial del PP y con esta formación ha ejercido cargos de responsabilidad en distintas áreas.

Fue concejal del Ayuntamiento de Cuenca, diputado provincial que llegó a ocupar el cargo de vicepresidente y senador por la provincia de Cuenca entre los años 2000 y 2008.

Su último puesto de responsabilidad política fue al frente de la Subdelegación del Gobierno de Cuenca, cargo que desempeñó entre 2015 y 2026.

"No solo despido a mi amigo Pepe Montalvo, también a una excelente persona, con la que he tenido la suerte de compartir más de 30 años de mi vida", se ha despedido Prieto del histórico dirigente 'popular', que rememora que con él ha recorrido "cientos de kilómetros" de la provincia, "aprendiendo la esencia del servicio público e inculcándome la necesidad de escuchar y cumplir".

"Nos ha dejado muy pronto, no le ha dado tiempo a terminar su magnífico proyecto de recopilar más de 50.000 refranes, una pasión por recopilar la sabiduría popular, donde tenía sus raíces tan profundas. Amigo Pepe, no te olvidaremos, has dejado una gran familia, pero también a muchos amigos que siempre recordaremos tu ánimo, apoyo y humor", ha lamentado el expresidente del PP de Cuenca en su mensaje de despedida.

El velatorio de José Montalvo está en el tanatorio de La Alborada y la misa funeral será en la iglesia de San Fernando de Cuenca.