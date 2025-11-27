Fallece un joven de 21 al colisionar su vehículo con un tractor en Valdepeñas

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 96 de la CM-412. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 21 años ha fallecido este jueves en un accidente de tráfico en el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 18.38 horas, cuando el turismo en el que viajaba la víctima ha impactado contra un tractor en el kilómetro 96 de la CM-412, en el término municipal de Valdepeñas.

A pesar de la asistencia al lugar de los hechos de Bomberos de Valdepeñas y una UVI móvil, no ha sido posible hacer nada por la vida del joven que ha fallecido in situ.

Al lugar de los hechos se han desplazado también agentes de la Guardia Civil.