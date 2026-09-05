Fallece una mujer 64 años en un encierro en Ayna (Albacete) herida por asta de toro

ALBACETE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer 64 años ha fallecido en el municipio albaceteño de Ayna tras resultar herida por asta de toro en el recorrido de un encierro, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha notificado a las 10.55 horas en este encierro, en el que han sido dos las personas heridas, una de ellas la mujer fallecida, que ha resultado herida muy grave. De la segunda persona afectada no hay datos por el momento.

Se ha activado el helicóptero medicalizado para atender el incidente. En el lugar se encontraba personal sanitario y Guardia Civil, como efectivos de prevención del propio evento.