Archivo - El 112 de C-LM coordinó en 2024 la actuación en 243 accidentes de tráfico graves con 82 fallecidos - JCCM - Archivo

CUENCA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de la que no ha trascendido la edad, ha perdido la vida este lunes tras ser atropellada en la localidad de Abia de la Obispalía (Cuenca).

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha el atropello ha tenido lugar a las 18.47 horas en kilómetro 288 de la A-40, en sentido Cuenca.

En el operativo movilizado han participado agentes de la Guardia Civil y una UVI que tan solo ha podido certificar su fallecimiento.