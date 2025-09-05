Fallece una persona tras arrollar un tren a un turismo en Talavera de la Reina

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICIA NACIONAL - Archivo

TOLEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido a consecuencia de un arrollamiento de un tren a un turismo en un paso a nivel situado en el kilómetro 123,600 en el término municipal de Talavera de la Reina, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región ha recibido el aviso este viernes pasadas las 18.00 horas. El accidente ha ocurrido en la vía férrea Chamartín-Badajoz, según ha especificado el 112.

El pasaje del tren, 250 personas, ha resultado ileso. El tren implicado ha reanudado la marcha a las 18.53 horas.

Aún no se tienen datos de la persona fallecida, único ocupante del turismo implicado en el accidente. Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Santa Olalla, Policía Nacional y local, una UVI, y una ambulancia de urgencias.