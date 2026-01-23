Fallece un trabajador de 34 años tras caer a un depósito vacío en una bodega de Valdepeñas - SCIS

CIUDAD REAL 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 34 años falleció este jueves por la tarde en un accidente laboral ocurrido en una bodega de Valdepeñas, tras precipitarse al interior de un depósito de vino vacío.

El aviso se recibió sobre las 20:30 horas, según han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio Contra Incendios y de Salvamento de la provincia de Ciudad Real (SCIS).

En un primer momento, dos agentes de la Policía Nacional intentaron rescatar al hombre del interior del depósito, resultando afectados por inhalación de gases.

Posteriormente, dos de los bomberos accedieron al interior de la cisterna equipados con equipos de respiración autónoma (ERA), donde localizaron a la víctima inconsciente y sin respiración. Tras asegurarla en un tablero espinal, procedieron a su extracción por la zona inferior del depósito.

Ya en el exterior, los servicios sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque finalmente solo se pudo certificar el fallecimiento del trabajador.