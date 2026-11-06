Fallece un trabajador de 39 años en un parque eólico de Chinchilla tras ser arrollado por una motoniveladora

El siniestro se ha producido en el término municipal de Chinchilla de Montearagón. - EUROPA PRESS

ALBACETE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha fallecido este viernes en un parque eólico de Chinchilla de Montearagón tras ser atropellado por una motoniveladora.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las 8.34 horas en el parque eólico, ubicado entre Pozo Cañada y la pedanía de Horna, cuando el vehículo de trabajo, aparcado en cuesta, ha perdido el control por sí solo atropellando al afectado.

A pesar del desplazamiento de un amplio equipo de emergencias sanitarias, con un helicóptero medicalizado, dos ambulancias y un equipo médico de urgencias, tan solo se ha podido dar cuenta del fallecimiento del trabajador.

También se han desplazado al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil.