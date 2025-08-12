Fallece una trabajadora tras ser atropellada por su propio coche en la planta de residuos de Valdepeñas

Archivo - UVI móvil
Archivo - UVI móvil - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: martes, 12 agosto 2025 18:59
@epclm

CIUDAD REAL 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una trabajadora de 54 años de edad ha perdido la vida este martes tras ser atropellada por su propio vehículo y quedar bajo el mismo en la planta de transferencia de residuos de la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencia y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 17.14 horas.

Al lugar se ha desplazado la Policía Nacional y UVI que ha certificado el fallecimiento de esta persona.

Contador