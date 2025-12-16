Fallece un varón tras colisionar el vehículo que conducía con una farola en Villanueva de la Torre

Archivo - UVI móvil - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 56 años de edad ha perdido la vida tras colisionar el vehículo que conducía con una farola situada en la avenida de América de la localidad guadalajareña de Villanueva de la Torre.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a Europa Press que el siniestro tuvo lugar a las 19.31 horas, y que el varón falleció mientras estaba siendo asistido por un médico de urgencias y una UVI en el lugar de los hechos.

La otra ocupante del vehículo, una mujer de 55 años, tuvo que ser atendida tras sufrir un ataque de ansiedad, aunque no fue trasladada a ningún centro sanitario.

En el operativo, además de un médico de urgencias, una UVI y dos ambulancias de soporte vital, estuvo la Guardia Civil.