Una fallecida y un herido tras las colisión entre un turismo y un camión en Graja de Iniesta (Cuenca)

CUENCA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido este sábado y un joven de 24 años ha resultado herida tras la colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 230, sentido Valencia, de la A-3, a la altura de la localidad conquense de Graja de Iniesta.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 8.41 horas y los dos afectados viajaban en el coche.

Así, la mujer ha quedado atrapada en el vehículo y su cuerpo ha tenido que ser rescatado por los bomberos de Motilla del Palancar y el joven de 24 años ha sido atendido en el lugar por un médico de Urgencias y trasladado en una ambulancia de Soporte Vital al Hospital de Albacete.

Al lugar se ha desplazado también la Guardia Civil y una ambulancia.