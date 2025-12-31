Un fallecido y una herida en la colisión entre una furgoneta y un coche en Ontur

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 297 de la CM-4112. - EUROPA PRESS

ALBACETE 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido tras sufrir un impacto la furgoneta que conducía con un vehículo en la CM-4112 a su paso por el municipio de Ontur, en la provincia de Albacete. En el accidente también ha resultado herida grave la conductora del turismo, una mujer de 33 años, trasladada en UVI móvil al Hospital Universitario de Albacete.

Según han trasladado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha consultadas por Europa Press, el aviso fue dado a sobre las 23.38 de este martes desde el kilómetro 297 de la citada vía.

La colisión había provocado que el conductor de la furgoneta quedase atrapado en el interior del vehículo, requiriéndose la asistencia de bomberos del parque de Hellín para liberarle. Sin embargo, tras lograr extraerle del vehículo, tan solo se ha podido dar cuenta de su fallecimiento in situ.

Junto a los bomberos y la UVI móvil, han acudido al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de urgencias.