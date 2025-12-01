Un fallecido y nueve heridos en los cinco accidentes del fin de semana en Castilla-La Mancha

Archivo - Agente de la Guardia Civil en un control de alcoholemia. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha perdido la vida y nueve han resultado heridas --dos graves y siete leves-- en los cinco accidentes ocurridos en las carreteras de Castilla-La Mancha durante el pasado fin de semana, según el balance de la DGT enviado por la Delegación del Gobierno en la región desde las 15.00 horas del viernes a la medianoche de este domingo.

En las provincias de Ciudad Real y Cuenca no ha habido accidentes, mientras que de la de Albacete no se han ofrecido datos.

De su lado, en la provincia de Guadalajara ha habido dos accidentes, con dos heridos leves y en la de Toledo ha habido tres siniestros este fin de semana con un fallecido, dos heridos graves y cinco leves.

ALCOHOLEMIA

Respecto a las pruebas de alcoholemia, se han realizado un total de 3.043 en la región, 44 de ellas positivas, siete de las cuales han sido en jóvenes de menos de 25 años.

De la provincia de Albacete no se han ofrecido datos, mientras que en Ciudad Real se han llevado a 769 pruebas, siendo 12 de ellas positivas, seis en menores de 25 años.

En Cuenca fueron 566 las pruebas realizadas, doce de las cuales fueron positivas, una en menores de 25 años; en Guadalajara fueron 663 pruebas, once de ellas positivas, ninguna de ellas en un menor de 25 años; y en la provincia de Toledo se hicieron 1.045 pruebas, de las que nueve arrojaron resultado positivo, ninguna de ellas en menores de 25 años.