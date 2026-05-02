Un fallecido tras salirse de la vía la motocicleta que conducía en Ayna (Albacete)

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ALBACETE, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años ha perdido la vida este sábado tras salirse de la vía la motocicleta que conducía a la altura del kilómetro 57 de la carretera CM-3216, en Ayna (Albacete).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 9.08 horas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, médico de ugencias, una UVI y una ambulancia de urgencias.