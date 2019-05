Familiares de víctimas del crimen de Pioz piden que cómplice de Nogueira vaya a prisión

Actualizado 06/05/2019 8:58:22 CET

GUADALAJARA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Familiares de las cuatro víctimas del cuádruple crimen de Pioz (Guadalajara) han reclamado que el que consideran cómplice de Patrick Nogueira desde Brasil en estas muertes, Marvin Henriques, sea juzgado en su país y para ello se han dirigido por cara al Ministerio de Justicia española para que se interese.

Igual que creen que en el caso del juicio a Nogueira ya ha sido condenado a 25 años y tres penas de prisión permanente revisable por cuatro asesinatos, pena que ahora ha sido también recurrida pero en la que opinan que ha habido una actuación de la justicia española "ejemplar", lamentan que Henriques esté libre y sin condena alguna, señala a Europa Press Walfran Campos, el hermano de Marcos Campos, el padre asesinado.

Campos no comprende la razón por la cual Henriques fue inicialmente detenido e "inmediatamente puesto en libertad" tras rechazar la justicia la petición del Ministerio Público brasileño de prisión preventiva por no considerarlo un peligro para la sociedad "a pesar de haber alentado y aplaudido el crimen en directo".

Por ello, Campos ha dado a conocer la solicitud por escrito que acaban de hacer sendas familias del matrimonio asesinado junto a sus dos hijos al Ministerio de Asuntos Exteriores de España para que "se interese" en el juicio que hay pendiente en Brasil ante el Ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro, para que el proceso "ande" porque ahora "está parado".

"No pedimos interferir en la justicia de Brasil pero sí queremos saber por qué el crimen con la mayor condena judicial de la historia de España no es objeto del mismo seguimiento judicial en nuestro país a pesar de que Marvin Henriques ha sido acusado por el Ministerio Publico del Estado de Paraiba de homicidio agravado", manifiesta Campos.

"Han pasado casi tres años y el caso de Marvin Henriques está parado y no queremos que caduque y no vaya a juicio. Tengo que llevar a Marvin a prisión", ha añadido el también tío de Nogueira, quien entiende que aunque el autor confeso sea su sobrino, él mismo llegó a reconocer que "nació para el mal", por lo que a su juicio sería un peligro que no fuese así.

Esto es también lo que ha subrayado Campos a raíz de conocer el recurso de apelación visto en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por la defensa de su sobrino para conseguir una rebaja en la pena de Nogueira.

Campos está convencido de que su sobrino debe cumplir íntegramente su condena "por la seguridad de toda la sociedad porque supone un peligro permanente", asevera.

Por último, los familiares tanto de Marcos como de Janaina, el matrimonio asesinado, han agradecido el trabajo de la justicia española y la "generosidad y el gran sentimiento humanitario" del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y del cónsul general de España en el nordeste de Brasil, Gonzalo Fournier, quien les visitó recientemente, así como el de la Guardia Civil.