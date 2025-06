Fangoria y Dani Fernández ya tienen su navaja de Albacete tras recibirla de manos del alcalde

ALBACETE 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha hecho entrega de una navaja albaceteña a los cantantes Dani Fernández y al grupo Fangoria, con su vocalista Alaska al frente, durante la visita que ha realizado al Recinto Ferial, como recuerdo de su paso por la ciudad y por la IV edición del Festival de las Antorchas.

Manuel Serrano ha puesto en valor el lugar privilegiado que ocupa el Antorchas dentro del mapa nacional de festivales, siendo la presencia de estos artistas, junto a muchos otros, un claro ejemplo de ello, convencido de que nuevamente será todo un éxito de organización y de asistencia, ha informado el alcalde en nota de prensa.

El alcalde ha animado a disfrutar de los grandes atractivos que ofrece este Festival en su IV edición, recordando que tras el arranque en el día de ayer con la final del Memorial 'Alberto Cano', del que resultó ganador el grupo albaceteño 'Vuelo Fidji'.

Además, Manuel Serrano ha recordado que, en el marco del Antorchas, tendrá lugar el Templete Food Market en el Recinto Ferial y la Gastroexperience en el Jardín Botanico, en un maridaje perfecto entre música y gastronomía.

Este sábado será el turno de Viva Suecia, cabeza de cartel, y también actuarán Siloé, Sexy Zebras, El Drogas, Nada Surf, We are not DJS, La Chica Charcos and the Katiuskas Band, Fenómeno DJ y Modesto Colorado