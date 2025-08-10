'Faustino', 'Ángulo Muerto' y 'Depredador', grandes ganadores del Festival de Cortos de Villamayor de Santiago

CUENCA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio conquense de Villamayor de Santiago (Cuenca) ha clausurado su XVIII Festival Europeo de Cortometrajes con una gala de entrega de premios en la que 'Faustino', de Germán Mairen; 'Depredador' de Javier Fesser, y 'Ángulo Muerto', de Cristian Beteta, como grandes ganadores.

Concretamente, 'Faustino' ha sido galardonado con los premios al Mejor Guión, Mejor Cortometraje y el Premio del Público, mientras el cortometraje de Javier Fesser se alzó con el Mejor Montaje y el premio al Mejor Sonido. De su lado, 'Ángulo Muerto' obtuvo los galardones a Mejor Director, para Cristian Beteta, y Mejor Actriz, para Eva Llorach.

El jurado, presidido por la artista Bewis de la Rosa y compuesto por Juan Francisco Pérez, Sergio Caballero, Montse Torrent, ha premiado, entre más de 900 obras presentadas a distintas categorías, ha premiado también a 'And that's for this christmas', de Peter Vulchev, por Mejor Fotografía; Pedro Casablanc como Mejor Actor, por su papel en 'Insalvable'; 'Tingfinder', de Mads Koudal como Mejor Cortometraje de Habla no Hispana, y 'La luz que nos guía', de Cristina Rodríguez Paz, como Mejor Cortometraje Documental.

La gala de premios del Festival, apoyado por el Ayuntamiento de Villamayor de Santiago, la Diputación de Cuenca, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y varios patrocinadores privados como Delicias Eladio y la Fundación Globalcaja, contó con la asistencia de más de un millar de personas, según ha informado la Junta por nota de prensa. Entre ellos, el director del festival, Javier Alonso; la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Lourdes Luna; la diputada provincial de Turismo, Patrimonio y Ferias, Mayte Megías Urbano, o el alcalde de Villamayor, Jesús Fernández.

CINE COMO HERRAMIENTA DE IGUALDAD

Lourdes Luna ha felicitado al equipo organizador y al pueblo en su conjunto "por haber logrado, con esfuerzo y visión colectiva, consolidar este festival como uno de los grandes referentes del cortometraje a nivel nacional e internacional".

Durante su intervención, Luna ha destacado "la valentía de quienes soñaron hace dieciocho años con hacer de un pequeño municipio conquense de apenas dos mil habitantes un punto de encuentro cultural de primer nivel, y que hoy lo han conseguido con creces".

La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha quiso reivindicar el papel del cine como herramienta de transformación social y de avance en igualdad.

"El cine no solo entretiene -afirmó- sino que tiene una enorme capacidad de cuestionar, educar y transformar la sociedad, y nos ha ayudado a visibilizar desigualdades, denunciar la violencia de género, mostrar historias de mujeres silenciadas y romper estereotipos. Desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha creemos firmemente en el valor del cine como motor de cambio, y por eso apoyamos festivales que, como éste, dan espacio a voces diversas y comprometidas", añadió.

Luna concluyó que apostar por el cine "es también apostar por una sociedad más igualitaria, crítica y plural, donde las mujeres tengan un papel protagonista tanto delante como detrás de las cámaras".

Este año, el certamen ha rendido homenaje al cine de terror con un cartel diseñado por el artista Hugo Sierra, e incorpora por primera vez la participación de países como Bulgaria.