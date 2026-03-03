Febrero cierra siendo muy cálido y extremadamente húmedo en C-LM, que registra el segundo valor más alto desde 1961

Inundaciones en el municipio ciudadrealeño de El Robledo. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

TOLEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mes de febrero de 2026 ha tenido en Castilla-La Mancha un carácter térmico muy cálido, a la vez que ha sido extremadamente húmedo, llegando a registrar el segundo valor más alto de la serie desde 1961.

Según informa la Agencia Estatal de Metereología, la temperatura media del segundo mes de este 2026 ha sido de 9,1ºC, valor que supera en 2,6 a la media del período de referencial, lo que supone el cuarto valor más alto de la serie desde 1961, tras los febreros de 2020, 1990, y 2021.

La media de las temperaturas máximas ha sido de 14,1ºC, lo que supone una anomalía respecto al valor normal de 2ºC y un carácter cálido. La media de las mínimas ha sido de 4ºC, con una anomalía de 3,2, y un carácter extremadamente cálido, el segundo valor más alto de la serie de 66 años, tras el de 2021.

En todas las provincias, el carácter de la temperatura media ha sido muy cálido. Las temperaturas máximas del mes se registraron entre el 23 y el 26, superándose los 25ºC en Las Eras, Albacete y los 24ºC en estaciones de Ciudad Real, Albacete y Toledo.

La máxima más baja se observó el 8, con valores de hasta 1,9ºC en Nerpio, Albacete. Las temperaturas mínimas más altas se registraron los días 10 y 11, con hasta 14,6ºC en Hellín, Albacete, mientras que las temperaturas más bajas del mes se observaron en estaciones sobre los 1.000 metros de altitud de Guadalajara, siendo el valor más bajo el de Molina de Aragón del día 21, -5,2ºC.

Las nuevas efemérides de media mensual de las temperaturas mínimas más altas en un mes de febrero se han registrado en Villarrobledo, Albacete, con datos desde 2010, cuya temperatura media de las mínimas ha sido 4,6ºC, superando en dos décimas su anterior efeméride de 2021.

También marcó récord El Robledo, Ciudad Real, con datos desde 2004, los 5,3ºC han superado los 5 de 2021; en Osa de la Vega, Cuenca, con datos desde 2003, los 3,8ºC han superado la efeméride de 2021, 3,6ºC.

Por último, en Sigüenza, Guadalajara, con datos desde 1985, el 1ºC ha superado la efeméride de 2021, 0,8ºC.

De igual modo, se alcanzaron valores significativamente altos en la temperatura media mensual en Talavera de la Reina, los 10,9ºC han supuesto el segundo valor más alto de su serie desde 1913, tras los 11,1ºC de febrero de 1926; en Madridejos, Toledo, con datos desde 1967, la media de este mes, 9,6ºC has sido el segundo valor más alto tras los 9,9 de febrero de 1990.

También se han superado las efemérides de temperatura máxima diaria en febrero en varias estaciones, de las que destaca por la longitud de su serie Talavera de la Reina, con datos desde 1913, en la que la máxima del día 24, 23ºC ha superado su anterior efeméride de 2011, 22,5ºC.

La evolución de las temperaturas, junto a la de la precipitación, revelan los efectos, por un lado, del tren de borrascas durante la primera quincena, y por otro, del dominio anticiclónico durante la segunda, destacando los episodios de temperaturas mínimas muy altas del 1 al 13, y del 16 al 18; y de máximas del 21 al 27.

PRECIPITACIÓN

El mes de febrero de 2026 ha tenido en Castilla-La Mancha un carácter pluviométrico extremadamente húmedo, con una precipitación acumulada media regional de 113,6 l/m2, lo que supone el 305% del valor normal, y el segundo valor más alto de la serie desde 1961, tras los 119,3 l/m2 de febrero de 1964.

En las provincias de Albacete y Ciudad Real, el carácter pluviométrico ha sido muy húmedo, mientras que en el resto ha sido extremadamente húmedo.

Las estaciones que más precipitación acumularon durante el mes fueron las de Castillo de Bayuela, Toledo, con 221,2 l/m2, y El Robledo, Ciudad Real, con 216,6 l/m2

Por el contrario, algunas estaciones en la provincia de Albacete, como Tobarra, acumularon menos de 25 l/m2

Se dio la circunstancia de que la estación de Aemet en Fuencaliente, Ciudad Real, dejó de funcionar el día 7 habiendo acumulado hasta ese día 184 l/m2, mientras que una estación cercana del SAIH CH-Guadalquivir acumuló en el mes 392 l/m2 .

Por otra parte, en zonas montañosas al sur de Alcaraz, AB, algunas estaciones de la red de aficionados Suremet recogieron también más de 350 l/m2 en febrero.

Las precipitaciones máximas diarias se registraron el 4 de febrero, en Fuencaliente, Ciudad Real, con 89,0 l/m2 , y en Sege, Albacete, con 49,2 l/m2. El día 5 fue en Castillo de Bayuela, Toledo, con 48,8 l/m2, y Pantando de El Vado, Guadalajar, y Oropesa, Toledo, con 47,8 l/m2 .

Se batieron efemérides de precipitación mensual en las estaciones de Castillo de Bayuela, con datos desde 2012, los 221,2 l/m2 superaron la anterior efeméride de 2016.

También en Navahermosa, Toledo, con datos desde 2012, cuyos 167 l/m2 superaron la anterior efeméride de 2018.

El número total de rayos registrados en la región fue de 53, repartidos entre los días 2, 5, 6 y 28. El principal episodio de nevadas transcurrió entre los días 2 a 4 de febrero, con acumulados estimados de 4 cm en estaciones sobre los 1000 metros de altitud de Guadalajara y Cuenca.

De la evolución de las precipitaciones diarias cabe destacar, el único y persistente episodio del 1 al 13, asociado a las borrascas nombradas 'Leonardo', 'Marta', 'Nils', y 'Oriana'.

VIENTO

Este mes de febrero ha sido muy ventoso, destacando cuatro episodios de viento fuerte en Castilla-La Mancha: el día 2, con rachas de hasta 80 km/h en Zaorejas, Guadalajara, a 1250 metros de altitud; del 5 al 14, diez días seguidos con viento fuerte, con valores medios de hasta 82 km/h, vientos muy fuertes, y rachas de hasta 110 km/h en Zaorejas, y de 102 km/h en Almadén, Ciudad Real; el día 16, con rachas de 64 km/h en Toledo; y el 18 al 19, con rachas de hasta 76 km/h en San Clemente, Cuenca.