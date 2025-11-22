Feche cierra su quinta edición con un récord de asistencia en una gala repleta de figuras del cine nacional

ALBACETE 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Independiente de Hellín (Feche) ha cerrado este viernes su quinta edición con una gala de clausura a la que han asistido actores, directores y productores de todo el país en el Teatro Victoria de la localidad tras una semana llena de eventos cinéfilos que han tenido una asistencia "récord", según los organizadores.

Centenares de hellineros y turistas se han sumado a la gala nocturna y a la alfombra roja que se ha dispuesto en la entrada del teatro para disfrutar de la pasarela de figuras del mundo del cine que se han dado cita en el pueblo albaceteño, y que ha contado con una entrega de premios de reconocimiento a la actriz y directora, Vanesa Romero y a los actores Daniel Grao y Fernando Cayo.

El alcalde de la localidad, Manuel Serena, ha asegurado que el evento "ha movilizado a la ciudadanía y a la economía" de Hellín, atrayendo a gente de fuera de la ciudad también con la iniciativa. "En noviembre, si no fuera por el Feche, la economía se movería muy poco y este año además hemos añadido la experiencia de la Ruta de la Tapa del Cine, Fetcheff, que ha tenido un éxito mucho mejor de lo que esperaban los propios hosteleros, que los primeros días han visto que se quedaban sin tapas", ha comentado el primer edil.

Serena ha adelantado que en la próxima edición "habrá más actividades y más implicación" de patrocinadores ante un festival "que no deja de crecer" y para el que tendrán que buscar "emplazamientos más grandes porque los actuales se nos están quedando pequeños" ante el incremento de las asistencias.

La concejal de Cultura, María Dolores Valencia, ha confirmado "que la asistencia se ha superado con creces ante la cantidad de rostros famosos que han estado viniendo y han generado mucha expectación" en la localidad de 30.000 habitantes.

"ÉXITO ROTUNDO"

Las actividades programadas han tenido "un éxito rotundo", según ha valorado Valencia, quien ha destacado el Día de Hellín, que contó con una serie de proyecciones con cortos de producción local, o la presentación de la última película del director hellinero Gabriel Azorín, titulada 'Anoche conquisté Tebas'.

El propio Azorín ha rememorado su niñez en Hellín en la que acudía a ver películas al mismo teatro que hoy alberga la gala de clausura, recordando que en aquel entonces "veía imposible y lejísimos" convertirse en un profesional del sector.

Por ello, el actual director ha destacado el valor "de un festival, que más allá de alfombra y rostros conocidos, ofrece una programación fuerte y que los chavales de la ciudad puedan estar cerca de los creadores y las películas para sentir que algún día podrán ser cineastas".

En opinión de Azorín, "el acceso a la pedagogía del cine que se ha impartido en los talleres, las proyecciones que han tenido lugar y el encuentro con los propios directores" para fomentar el cine en la juventud "es lo más importante que puede aportar un festival a una ciudad".

El director conquense Enrique Buleo, quien además de presentar su película 'Bodegón de Fantasmas' y participar como parte del jurado de selección del festival, también ha impartido talleres de creación de cortometrajes durante la semana, ha respaldado la importancia de llevar este tipo de eventos "a poblaciones alejadas de los circuitos culturales porque despiertan vocaciones y crean un público cinéfilo".

CIUDAD QUE CUIDA EL CINE

El actor Fernando Cayo, conocido por películas como 'La piel que habito' o series como 'La Casa de Papel', y que ha recibido un premio de reconocimiento sorpresa en el festival, ha descrito Feche como un evento "maravilloso que emociona profundamente" al disfrutar "de una ciudad en la que se cuida tanto el cine".

Para Cayo, el evento se trata "de una ocasión para llevar a películas de autor, que muchas veces no puedes ver en las plataformas, a una población entusiasmada, favoreciendo el cine y creando espacios de encuentro".

El actor Daniel Grao, quien ha recibido el Premio de Honor por su trayectoria, ha asegurado que el galardón ha sido "una sorpresa que ha recibido con cariño". Grao ha quedado encantado "con la calidad humana" de "un festival de cine que arranca con mucho empuje".

La actriz y directora Vanesa Romero, galardonada con el Premio Especial de Clausura, ha resaltado el reconocimiento otorgado por una localidad con la que comparte raíces. "Mi padre y parte de mi familia son de esta maravillosa ciudad en la que he pasado momentos de mi infancia y eso lo convierte en un día especial", ha comentado Romero.

El Festival de Cine Independiente de Hellín cierra así una semana de proyecciones de películas, cortometrajes y documentales que han inundado la localidad con cine en lo que ha sido "un crecimiento exponencial" del evento, según ha detallado su director Ismael Olivares, y comienza por tanto el trabajo de la organización de cara a la edición de 2026 para "mejorar y ver qué más puede hacer por la ciudad".