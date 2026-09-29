Feciso llevará a Toledo más de una treintena de películas y cortometrajes de cine social

Presentación de Feciso. - FECISO

TOLEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha (Feciso) llevará a Toledo más de una treintena de películas y cortometrajes durante los diez días de programación que desarrollará en la ciudad del 2 al 11 de octubre.

En esta XXIII edición, el festival propone distintas miradas sobre realidades sociales actuales y llevará su programación a varios espacios de la ciudad, entre ellos la Sala Thalía, el Círculo de Arte, el Museo Sefardí y el Teatro de Rojas, según han informado los organizadores en nota de prensa.

La presentación de la programación se ha celebrado este martes en el Círculo de Arte de Toledo, en un acto encabezado por Tito Cañada, director del Festival, y que ha contado con la presencia de Santiago Vera, director general de Acción Social; Rosa Quirós, delegada provincial de Bienestar Social; Ana Pérez, teniente de alcaldía y concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Toledo; Tomás Arribas, diputado delegado de Cultura, Educación, Publicaciones e Imprenta de la Diputación de Toledo; César Jimeno, responsable de la Fundación 'la Caixa' en Castilla-La Mancha y Extremadura; Daniel Collado, gerente de la Asociación Plena Inclusión CLM; y Fernando Barredo, presidente del Círculo de Arte.

"El cine social no tiene una única forma de contar la realidad. Cada película se acerca a un problema, una experiencia o una comunidad desde su propia mirada, y ahí está precisamente una de sus mayores riquezas. En Feciso queremos que esas miradas lleguen al público y animar a los espectadores a acercarse a películas que quizá no elegirían de entrada, pero que pueden sorprenderles, emocionarles y abrirles una conversación sobre realidades que forman parte de nuestro entorno y de nuestro mundo. Les invitamos a descubrirlas en las salas", señala Tito Cañada, director del Festival.

La programación comenzará el 2 de octubre en la Sala Thalía con Mariposas negras, de David Baute, a la que seguirán Mi hermano Alí, de Paula Palacios, y El sendero azul, de Gabriel Mascaro. Los tres largometrajes llegan a Feciso respaldados por reconocimientos obtenidos en premios y festivales como los Goya, los Premios Forqué, los Premios Platino, los Premios Gaudí, el Festival de Berlín o Sitges.

Los cortometrajes seleccionados se proyectarán los días 5 y 7 de octubre, a las 19.00 horas, en el Círculo de Arte, con entrada libre. Dafne y Pol (Sergio Checa), Gitano (Cristian Serrano), El regalo (Lara Izaguirre) y Ultramarino (Silvina Guglielmotti y M. Zubeldía) serán algunos de los trabajos que podrán disfrutar los espectadores. El 6 de octubre, el mismo espacio acogerá la sesión de documentales, con títulos como El congelador (Raúl de la Fuente y Amaia Ramírez), Children of Rohingya (Pablo Aira) y La montaña tóxica (Luis M. Ariza).

Entre las propuestas especiales de esta edición destaca 'Palestina Animada', un programa formado por nueve cortometrajes de animación que reúne obras vinculadas a Gaza, Palestina y Ramallah. La sesión, con entrada libre, tendrá lugar el 8 de octubre, a las 19.00 horas, en el Círculo de Arte.

Por otro lado, esta edición incorporará una jornada dedicada al Pueblo Gitano, que combinará la proyección de El regalo de Lara Izaguirre y el debate 'De la sombra a la pantalla: el relato propio del Pueblo Gitano'. Esta propuesta se celebrará el 9 de octubre, a partir de las 12.00 horas, en el Museo Sefardí, con la participación de miembros del colectivo gitano y del sector cinematográfico.

CINE MUDO

En esta XXIII edición de Feciso tampoco faltará la ya tradicional sesión de cine mudo con música en directo, que tendrá lugar el 10 de octubre, a las 19.00 horas, en el Círculo de Arte. Este año, la protagonista será la película Sherlock Holmes Junior, de Buster Keaton, que estará acompañada por una banda sonora creada e interpretada en directo por el grupo Punsebalukenzo.

La programación de Toledo concluirá el domingo 11 de octubre con la Gala de Entrega de Premios de Feciso, que se celebrará a las 19.00 horas en el Teatro de Rojas, con entrada libre hasta completar aforo. Durante el acto se dará a conocer el palmarés de la XXIII edición, así como los premios especiales de Feciso.

Tras su paso por Toledo, Feciso continuará su recorrido por Castilla-La Mancha. Los días 23 y 24 de octubre estará en Rielves y posteriormente continuará en Torrijos, Cuenca y Yepes.

El festival cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y la Diputación de Toledo, la Consejería de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico y la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, la Comisión Europea (a través de su Oficina de Representación en España), la Fundación La Caixa, EGEDA, Plena Inclusión CLM, Fundación Impulsa, Biblioteca Solidaria, Círculo de Arte y los ayuntamientos de Olías del Rey, Rielves, Torrijos y Yepes.