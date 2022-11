Fedeto admite "dificultades" en el pago de abonos de combustible a estaciones de servicio: "Se hacen cada vez mas tarde"

TOLEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Javier de Antonio Arribas, ha admitido que de cara a final de año empieza a haber "más dificultades" y el pago de los abonos y bonificaciones del Gobierno por el combustible llegan "cada vez más tarde" a las estaciones de servicio.

Esto ha originado, como ha desvelado a preguntas de los medios en una rueda de prensa donde se han dado a conocer los premiados en la 26º edición de los galardones de la organización empresarial, que en el caso de Toledo, una gasolinera de la provincia haya tenido que cerrar durante cuatro días "porque se le debía una cantidad tan grande de dinero" que junto a lo que llevaba financiado en noviembre, "le hacía imposible comprar una cisterna".

Según ha detallado, esta estación de servicio, Torres Mancha, de la vicepresidenta de la Federación de Estaciones de Servicio, Alicia Orgaz, aunque cobró el lunes, ha estado cerrada desde el pasado jueves. Javier de Antonio Arribas ha explicado que una cisterna de 32.000 litros cuesta unos 60.000 euros, y "si a eso se suma que hay que ir pagando, no se puede pagar".

Ha confesado que la bonificación de 20 céntimos del Gobierno es un tema que preocupó y sigue preocupando, por esos "desfases financieros", lo que hace que la situación no sea "fácil", si se le suma "que se está produciendo una bajada de consumo muy importante debido a la situación económica", con bajadas de ventas de en torno al 15 por ciento respecto a la misma fecha de 2019.

Javier de Antonio Arribas ha señalado que aunque continuará hasta el 31 de diciembre, "se está planteando la posibilidad de que la bonificación se modifique en alguna forma" como que los descuentos vayan en función del tramo de renta de cada individuo, opción que ha rechazado, considerando "un poco disparatado" que tengan que convertirse en solicitantes de la declaración del IRPF a los clientes.

"De momento se oye eso, no saben de qué manera llevarlo a cabo", ha apuntado, añadiendo que "lo más normal sería hacer una rebaja directa de impuestos especiales y del IVA de los carburantes, como se ha hecho en otros sectores" e incluso en otros países.

CALZADO

De otro lado, a preguntas de los medios por la huelga en el calzado convocada para el 1 de diciembre, el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, ha recordado que este mismo miércoles hay convocado un acto de mediación previa "y no sabemos qué será lo que pueda pasar".

No obstante, ha dicho no entender por qué los sindicatos "están permanentemente, de forma constante, apelando a subidas salariales que las empresas no pueden soportar", recordando cómo en distintas ocasiones se han manifestado por esta causa en la puerta de Fedeto y "no en el Ministerio de Hacienda, que es el que se está beneficiando de la inflación".

Por ello, ha apelado a que los sindicatos "mantuvieran reuniones dentro del ámbito del diálogo social para intentar calibrar esta situación y corregirla" o, en su opinión, se irá a una conflictividad laboral que se irá extendiendo a lo largo del próximo año.

Se ha referido no sólo al calzado sino a otros sectores como el de la limpieza, donde también se piden subidas salariales, apuntando que el empresario no se opone a subir salarios pero tiene una responsabilidad y con la subida de los costes de las materias primas y la energía "no tiene con qué abonar eso".

"No se entiende que se nos quiera llevar a un terreno en el que no podemos entrar, por responsabilidad económica y porque no se pueden afrontar esas subidas salariales tan brutales como se están proponiendo" de un 8,5 por ciento, como las pensiones, algo "brutal y absolutamente desconocido en todos los convenios colectivos de la historia reciente", ha concluido Madruga.