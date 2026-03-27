Fedeto advierte sobre un "cambio en la acción sindical" en C-LM y que no negociará con interlocutores violentos

El secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, y el presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha advertido sobre un "cambio en la acción sindical" en Castilla-La Mancha, asegurando que este se está visualizando con una mayor "violencia" y subrayando que no tolerarán sentarse a negociar con personas con actitudes agresivas.

En entrevista con Europa Press, el presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas, y el secretario general de la organización, Manuel Madruga, han subrayado que el cambio de actitud de los sindicatos se percibe "en un doble sentido".

"Por un lado, lo que tiene que ver con la violencia y por otro lado lo que tiene que ver con las reivindicaciones que hacen", han indicado.

Sobre las actitudes violentas, Manuel Madruga se ha referido a situaciones de mucha agresividad durante la negociación del metal en Ciudad Real, y ha señalado que la directora del departamento jurídico de Fedeto fue objeto de insultos en una reunión con sindicatos.

"Lo que no podemos consentir de ninguna manera es que el sector empresarial que se sienta en esas mesas esté amedrentado y tenga miedo a la repercusión que va a tener la negociación colectiva", ha asegurado.

Tras estos acontecimientos, ha expuesto, la Asamblea General de Fedeto tomó la decisión de no negociar con personas que hayan tenido actitudes violentas. "Esas personas no se van a sentar en la mesa de negociación y, si no, los que no nos sentaremos seremos nosotros", ha apuntado el secretario general de la Federación.

Madruga ha criticado además la "instrumentalización que están haciendo (los sindicatos) de la Inspección de Trabajo", asegurando que "cada vez que van a hacer un proceso electoral en una empresa" se registran numerosas peticiones de actuación inspectora. "No se puede consentir y no se puede tolerar de ninguna de las maneras porque entonces se quiebra ese principio que nos une dentro del diálogo social y es la buena fe", ha argumentado.

En la misma línea, Javier de Antonio ha declarado que, si bien su función es reunirse con las contrapartes sindicales para negociar, "con algún elemento que ya ha demostrado claramente cómo se comportan pues no". Una decisión que, ha subrayado, no responde al criterio exclusivo de la dirección, sino que es "la decisión de una Asamblea".

En cuanto al cambio en materias de reivindicación, desde Fedeto han apuntado que no tienen "ningún inconveniente en negociar", si bien han advertido que el establecimiento de una línea roja para abordar el absentismo laboral supondrá que "la negociación colectiva va a ser muy larga".

BUENAS EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA PROVINCIAL

Por otra parte, preguntados por las expectativas económicas de la provincia, los responsables de la organización empresarial han manifestado que "son positivas".

"Tenemos una gran fortaleza desde el punto de vista del comercio exterior y de las exportaciones y sobre todo lo que vemos es que nuestras empresas, pese a que atraviesan situaciones de crisis global que tienen que padecer como esta en la que estamos ahora, al final muestran una gran resistencia", ha señalado Manuel Madruga.

El secretario general de Fedeto ha recordado que Toledo representa el 33% de la economía regional, "lo que es tanto como decir que también representa el 33% más del empleo que se crea en Castilla-La Mancha".

Además, ha planteado que la dinámica es positiva ya que "aquí sí hay diálogo social", lo que ha facilitado la adopción de medidas "en tiempo récord" que permite que las empresas, de alguna manera, llegan a una situación de crisis, pero también que "en una situación de economía normal puedan reaccionar".

En la misma línea, Javier de Antonio ha apuntado a la situación privilegiada de la provincia de Toledo. "Los flujos económicos, que son los que al final generan actividad, dependen en muchos caso de la cantidad de habitantes en una determinada zona", ha señalado, reseñando que la proximidad de Madrid ofrece "un área que podría ser incluso objeto de un área metropolitana, que al final estamos hablando de casi 7 millones de personas".

En materia de inversión, el presidente de Fedeto ha destacado que los resultados económicos también "dependen mucho de la calidad de las infraestructuras y en ese aspecto sí podemos ser todavía un poco deficitarios".

En este sentido, De Antonio ha apelado a la necesidad de impulsar el ferrocarril, señalando que "corre muchísima prisa, porque hay un tráfico de mercancías importantísimo, porque Sines se va a convertir en uno de los puertos más importantes de Europa, y no le estamos prestando absolutamente atención".

PESO DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

En cuanto a necesidades del sector empresarial de la provincia, Javier de Antonio ha señalado el peso de la formación para el empleo, que ha calificado como "fundamental", recordado que a través del departamento de formación de Fedeto, "son formadas todos los años cerca de 5.000 personas".

Así, el presidente de la Federación ha destacado la importancia de la Formación Profesional, advirtiendo de la existencia de "cuellos de botella" de contratación en algunos sectores.

Sin embargo, han advertido de las limitaciones del modelo de FP Dual, apuntando que se trató de adaptar el modelo de Alemania, que no es similar al que se da en economías como la toledana. "Ahí son empresas grandes y normalmente somos pymes" aquí, ha comentado Manuel Madruga.

Ha criticado las dificultades para introducir formaciones de este tipo en algunos sectores, asegurando que se requieren una "cantidad de requisitos completamente absurdos que no tienen ningún tipo de sentido".

Asimismo, Madruga ha lamentado la desaparición del contrato para la formación y el aprendizaje. "Lo demonizaron los sindicatos porque era un contrato basura, cuando era gente que entraba ya a trabajar con el 85% de prácticas y tenía un sueldo adaptado a ese 85%", ha argumentado. "Todos aquellos que hicieron aquellos tipos de contratos acabaron siendo oficiales o categorías superiores dentro de sus propias empresas", ha añadido.