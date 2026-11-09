Fedeto augura que no habrá mucha disposición a seguir la huelga y teme cortes de vías de entrada a ciudades o polígonos

TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial toledana (Fedeto) ha hecho una primera consideración sobre el posible seguimiento de la huelga general del 11 de noviembre, augurando que "no habrá mucha disposición" a seguirla y mostrando cierto temor por el corte que se pueda producir a las principales vías de entrada a ciudades o polígonos en la provincia.

El presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas, y el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga Sanz, han comparecido en rueda de prensa, exhibiendo a los medios una réplica del número especial de la revista de la patronal dedicado a exponer las razones de rechazo a este huelga.

Ante la queja de "salarios bajos", Arribas se ha preguntado "si algún trabajador va a querer prescindir del salario de un día para seguir una huelga que es política". "Yo me preguntaría eso", ha afirmado.

Arribas ha incidido en que la huelga del 11 de noviembre "tiene un marcado carácter político". "Es más una huelga electoral que una huelga general. Respetamos plenamente el derecho constitucional de huelga pero rechazamos que una crisis estructural de vivienda se transforme artificialmente en un conflicto entre trabajadores y empresarios".

La convocatoria, a su juicio, incorpora reivindicaciones cuya solución "es una adecuada política de vivienda, cuya conformación no depende de los empresarios, sino del Gobierno".

De su lado, Madruga ha lamentado que las acciones violentas que se puedan dar en esta jornada de huelga impidan "ejercer el derecho al trabajo" de quien sí lo quiera ejercer. "No conviene caldear el ambiente y no conviene enfrentamientos de ese tipo, pero seguramente lo que suceda sea eso".

Fedeto realizará "un seguimiento desde primera hora de la mañana" en tres veces con una muestra de 700 empresas, confiando en tener datos sobre las 10.30 horas, con previsión de que el siguiente dato se pueda aportar a las 13.00 horas.

Unas 25 personas pertenecientes a Fedeto estarán "en permanente contacto" con las empresas para conocer si se produce algún tipo de conflicto violento o "si los piquetes van más allá de lo que es su función y se convierten en violentos", información que se recabará junto a otras provincias y se trasladará a la patronal regional Cecam.