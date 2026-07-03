Feijóo promete que modernizará las diputaciones si llega a gobernar, un debate "pendiente" desde la Constitución de 1978

(I-D) El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, la alcaldesa de Castellón de la Plana, Begoña Carrasco, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Diputación - Carme Ripollés - Europa Press

Asegura a Pérez Llorca que estará comprometido con la Comunidad Valenciana en el Gobierno "para atender sus necesidades"

CASTELLÓN/TOLEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este viernes por la "necesaria modernización" de las diputaciones provinciales, "un debate" que todavía España "no ha sido capaz de solventar", por lo que ha apostado por "reorientar estratégicamente" estas administraciones, para lo que se requieren "decisiones ambiciosas".

"No hay que seguir haciendo lo mismo, sino hacer algo distinto. Las diputaciones no pueden estar solamente para dar subvenciones discrecionales ni tampoco para financiar las obras que quiera el presidente de la diputación o su equipo. Deben de acompañar a los ayuntamientos, pero para que sea más solvente, para que pueda captar inversiones y para que pueda prestar servicios que por sí mismo no puede hacer", ha argumentado en el marco del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del PP, celebrado en Castelló de la Plana.

Por ello, ha garantizado que, en caso de gobernar, acometerá "por fin" la modernización de las diputaciones provinciales de España, "pendiente desde la Constitución del 78", y ha prometido que lo hará de la mano del "conjunto de ayuntamientos que conforman España". "¿Vamos a modernizar las diputaciones? La respuesta es que sí. Vamos a concretar la utilidad de las mismas", ha avanzado.

En esta línea, ha abogado igualmente por "más control y legalidad" y ha lamentado la falta de secretarios, tesoreros e interventores para "ajustar al principio de legalidad" las decisiones. Y también ha subrayado la financiación, "que es la madre del cordero", a la vez que ha advertido: "Si solo diseñamos un modelo de financiación para las CCAA y volvemos a olvidar los municipios y las diputaciones, no estamos haciendo un modelo para los servicios públicos. No estamos solventando la financiación entre todos".

De hecho, ha requerido "mucha planificación y mucha coordinación" para que "ganen los ciudadanos" y a la vez se puedan mantener "los recursos públicos de acuerdo con los criterios de disciplina presupuestaria y de equilibrio presupuestario".

"Este partido sabe muy bien que los chavales no tienen la obligación de pagar las deudas que le dejan sus padres y que la juventud española no tiene por qué pagar la deuda que deja el socialismo en España", ha enfatizado, al tiempo que ha reivindicado: "En este momento queda claro que hay dos formas de hacer política, la de los socialistas y sus socios y la nuestra".

COMPROMETIDO CON LA COMUNIDAD VALENCIANA

En este contexto, ha garantizado al 'president' de la Generalitat y del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que no va a "necesitar un ministro" en un futuro gobierno 'popular' en España, como este le había pedido "solo para atender" las necesidades de la región, porque ha prometido que será "un presidente comprometido con la Comunitat Valenciana" en caso de gobernar.

Feijóo ha destacado que la Comunitat Valenciana, "con pocos recursos y con la mayor catástrofe medioambiental que ha sufrido la Península ibérica desde el terremoto de Lisboa", en alusión a la dana, "ha sido capaz de volver a ponerse de pie, de volver a construir lo destruido".

Además, ha afirmado que se ha "identificado" con los "problemas" de la Comunitat porque los ha "vivido": "No han sido unos problemas de unas semanas ni de unos meses, han sido problemas de más de un año y medio que todavía no están cicatrizados. Han sido problemas de abandono, de soberbia, de desfachatez. Han sido problemas de no volver por aquí. Problemas de no poner un euro en las competencias de la Generalitat para reconstruir lo destruido".

Y ha remarcado que la solidaridad del Gobierno central estará con la Comunitat Valenciana, "no para darle lo que no merece, sino para reponer lo que ya tenía y construir sobre ella uno de los motores económicos y sociales más importantes" del país.

Por eso mismo, ha prometido al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que no va a "necesitar que haya un ministro de la Comunitat Valenciana en el Gobierno", porque va a tener un presidente "comprometido" con la región. "Eso es mucho más importante que tener un ministro", ha remarcado. Momentos antes, el jefe del Consell había asegurado que Feijóo tendría que "poner un ministro" en su futuro hipotético Gobierno de España "solo para atender" a la Comunitat: "Llevamos muchos años sin darnos nada".

"FRÍO, CASTIGO Y DISCRIMINACIÓN"

Por su parte, el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha confiado en que, con Feijóo de presidente del Gobierno, a la Comunitat Valenciana le llegue "el agua, las infraestructuras, la financiación o las ampliaciones importantes" como las de los aeropuertos. Todo ello, tras criticar "el frío, el castigo y la discriminación" que sufre la región por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "No nos atiende ninguna de nuestras peticiones", ha denunciado.

En su intervención, ha sacado pecho de la gestión del Consell en materia fiscal, sanitaria, educativa o de infraestructuras, en este último aspecto especialmente tras la dana, pero también ha cargado contra el Gobierno por "pactar una financiación en un despacho entre dos para beneficiar a los que no quieren a España, los independentistas", mientras "no atiende la financiación de esta tierra, que es la más infrafinanciada".

Respecto a la educación, un tema "tan de moda", ha asegurado que parece que con él de 'president' han "llegado todos los problemas" y ha defendido: "No sé si han aparecido los problemas o no, pero sí que os garantizo que conmigo ha llegado la solución a la educación".

"LE VAMOS A METER UN GOLAZO POR LA ESCUADRA"

Finalmente, la presidenta del PP de Castellón y de la Diputación, Marta Barrachina, ha reivindicado que España "necesita menos Sánchez y más Feijóo" y ha llamado a construir "la alternativa que esperan los españoles no solo denunciando lo que se está haciendo mal, que es mucho", sino "demostrando cada día que sabemos gobernar mucho mejor". "Lo tenemos que hacer hablando claro y demostrándole a todos los ciudadanos que somos la única y la mejor alternativa a Pedro Sánchez", ha recalcado.

Y desde Castellón, ha defendido que España "necesita" a Feijóo "lo antes posible" en La Moncloa, al que la provincia pero también el país mira con "esperanza, confianza e ilusión". "Este cambio llegará pronto", ha augurado, y ha ofrecido a su líder un partido "más fuerte que nunca y trabajando sin descanso". "Que Sánchez convoque las elecciones, que estamos preparados, somos imparables y le vamos a meter un golazo por la escuadra", ha clamado.

CONCENTRACIÓN

A las puertas del recinto donde se ha celebrado el foro, integrantes de las Assemblees de Docents se han concentrado para "denunciar los problemas cotidianos que afectan a colegios e institutos", como "los recortes de docentes, que repercuten directamente en la atención al alumnado; la masificación de las aulas; la falta de personal para hacer efectiva una educación inclusiva; las elevadas temperaturas que se registran en muchas aulas durante los meses de más calor, y la necesidad de invertir en la rehabilitación y modernización de los centros educativos".

Estos profesores también han recordado el caso del CEIP Carles Salvador, donde diversas familias "han denunciado que, pese a haber elegido mayoritariamente el valenciano como lengua base, no han podido obtener plaza en esta opción durante el proceso de admisión".

Los asistentes han lucido las tradicionales camisetas verdes a favor de la educación pública y, junto a la Manifa's Band, un grupo formado por docentes que también son músicos han interpretado diversas piezas para acompañar la protesta.